Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (20) - Son Dakika

Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (20)

BAKAN KOCA: MANAVGAT'TA ÇIKAN YANGINDAN 62 KİŞİ ETKİLENDİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manavgat'taki yangına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

BAKAN KOCA: MANAVGAT'TA ÇIKAN YANGINDAN 62 KİŞİ ETKİLENDİ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manavgat'taki yangına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet Hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun."



Son Dakika

Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor

İhanete uğrayan Sevda Erginci'den eski sevgilisi Yılmaz Kunt'a manidar gönderme

Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de şov yapıyor! Hazırlık maçına performansıyla damga vurdu

Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı

PSV'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi defterini kapattı! İşte Avrupa Ligi'ndeki yeni rakibimiz

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan "Kısıtlamalar geri gelecek mi?" sorusuna yanıt: Şu an öyle bir seyir yok

"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi