Manavgat\'ta 4 Ayrı Noktada Orman Yangını Çıktı

Manavgat'ta 4 ayrı noktada çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Vali Yazıcı, devam eden orman yangınını yerinde yönetmek için Manavgat'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte çalışmaları inceledi.

Manavgat ilçesi Yeniköy mahallesinde 12: 05'de başlayan yangın, rüzgarında etkisi ile hızla yayıldı. şiddetli rüzgarın da etkisi ile hızla büyüyen yangın Kalemler ve Evrenseki bölgelerine kadar indi. Tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamayan yangın devam ederken, bir başka yangın haberi de Manavgat Merkez olmak üzere Sorgun, Side ve Sarılar bölgelerinden geldi. Sarılar Mahallesi'ndeki yangının orman deposu ve odun satan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıktığı öğrenilirken içerisinde marangoz atölyesinin bulunduğu 4 katlı bir bina da alevlere teslim oldu. Yangında birçok ev etkilendi. İtfaiye ekipleri, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf ederken, dumandan etkilenen vatandaşlar için bölgede ambulanslar ve sağlık ekipleri görev yapıyor.

Vali Ersin Yazıcı, devam eden orman yangınını yerinde yönetmek için Manavgat'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte çalışmaları inceledi. Yetkililerden bilgi alan Vali Yazıcı ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, daha sonra yangının sürdüğü bölgeleri havadan inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. 1 İHA, 2 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracıyla müdahale edilen yangında bir arazözün devrilmesi sonucu bir personelin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli; "37 derece sıcaklığın yüzde 14 nemin bulunduğu 50 kilometre hızla esen bir rüzgar ile karşı karşıyayız. Yangın 4 noktadan çıktı. İlki Yeniköy, ikincisi Sarılar, üçüncüsü Baraj bölgesi, dördüncüsü ise Gebece bölgesi. Yangının ilerlemesi ile ilgili tüm veriler mevcut. Yangının şu an itibariyle ilerlemesi ile ilgili rüzgarın durumu, nemin düşüklüğü ve diğer faktörler yangının büyümesine şu anda yardımcı oluyor. Yangını körükleyecek her türlü durum şu anda mevcut. Yangına 2 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel, 30 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor. 4 yerleşim yerimizi tahliye ettik. Daha fazla yerin tahliyesi gerekirse valiliğimiz gerekli adımı atacak. Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki'nin kuzey tarafında mahallenin bir kısmı tahliye edildi. Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilendi. Maalesef bir arazözümüz devrildi. Şoförümüzüm durumu ağır. " açıklamasında bulundu.

53 Kişi Dumandan Etkilendi, 1 Kişinin Durumu Ağır

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yaptığı açıklamada da, şunları kaydetti: "Şu ana kadar 53 kişi yangından etkilendi. 13 dakika sonra yangına ilk müdahale yapıldı. Yangın çıktıktan sonra bir süre Ankara'daki yangın merkezinde takip ettikten sonra Sayın Cumhurbaşkanının talimatlarıyla bölgeye intikal ettik. Yangına 12. 18'de ilk müdahale yapıldı. 50 kilometreden eserle karşı karşıyayız. Yangın dört noktadan çıkmış gözüküyor. Şu an itibariyle söyleyebileceğim, yangının ilerlemesiyle ilgili tüm veriler mevcut. Yangın şu an itibariyle ilerlemesiyle ilgili rüzgarın durumu, nemin düşüklüğü ve diğer faktörler yangına körükleyecek her türlü sebep mevcut. 4 yerleşim yerimizi maalesef tahliye etmek durumunda kaldık. Kalender, Yeniköy, Çolaklı, Evrenseki'de mahallelerin bir kısmı iptal edildi. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförün durumu ağır. 28 mahalleye enerji sebebiyle su verilmiyor. Geçen yıl Hatay'daki yangının sebebi 1 sene sonra müsebbipleri belli oldu. Bu da böyle bir şey olabilir. Şu anda mücadeleye devam ediyoruz. Önemli olan can kaybının olmamasıdır. Can kaybının olmaması için mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, dumanın yaklaştığını görüyorsunuz, her şeyinizi bırakın, emniyetli yerlere gidin. Yangın bir savaştır, savaşı hangi saatte bitireceğinize dair bir tahmininiz olamaz. "

