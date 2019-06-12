Manavgat'ta 4 iş yeri yıkıldı
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Manavgat'ta 4 iş yeri yıkıldıAntalya'nın Manavgat ilçesinde plaja 50 metre mesafedeki yeşil alanda olduğu belirtilen 4 iş yeri iş makineleriyle yıkıldı.
Manavgat
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:11 Kaynak: DHA
'ta 4 iş yeri yıkıldı Antalya
'nın Manavgat ilçesinde plaja 50 metre mesafedeki yeşil alanda olduğu belirtilen 4 iş yeri iş makineleriyle yıkıldı.
Manavgat'ın Side Mahallesi Kumköy
Jandarma Karakolu yanındaki 4 iş yerinin imar planında yeşil alanda olduğu belirtilerek, Manavgat Belediyesi encümeni tarafından yıkım kararı alındı. İş yeri sahiplerine karar tebliğ edilerek, iş yerlerinin boşaltılması istendi. Karar uyarınca iş yeri sahipleri dükkanlarını boşaltmasının ardından bu sabah İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin güvenlik önlemlerini eşliğinde Manavgat Belediyesi Fen İşlerine ait iş makineleri tarafından iş yerleri yıkıldı. Yıkılan yerlere park yapılacağı belirtildi.
İş yerlerinin Side sahiline 50 metre mesafede ve turistlerin yürüyüş güzergahında bulunması sebebiyle, yıkım çalışmaları yerli ve yabancı turistlerin gözü önünde gerçekleştirildi. Bazı turistler yıkım çalışmalarına dikkatli gözlerle izlerken, bazıları da hiçbir şey yokmuş gibi serinlemek amacıyla plaja yürüdü.
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