Manavgat'ta 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4027 sokaktan gelip Zeynel Şenol Köprüsü istikametine dönmek isteyen Muhammet Abdülkadir Aygül'ün kullandığı 07 LPA 80 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesinde belediye istikametinden gelip Zeynel Şenol Köprüsü istikametine gitmekte olan Zülküf Barsan'ın kullandığı 07 CBU 44 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 07 LPA 80 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Abdülkadir Aygül ile otomobilde yolcu olarak bulunan Seher Aygül, Ömer Asaf Aygül ve Mehmet Ensar Aygül yaralandı. Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Diğer taraftan kazanın meydana geldiği cadde üzerinde oturan vatandaşlar, caddede meydana gelen kazalar yüzünden her an diken üzerinde olduklarını belirterek, Mimar Sinan Caddesindeki trafik yoğunluğu için önlem alınmasını istediler.