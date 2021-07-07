Son dakika: Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde yangın - Son Dakika

Çolaklı turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin mutfak bacasında dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında otelde bulunan yerli ve yabancı turistler tedbir amaçlı dışarı çıkartıldı. Baca içerisindeki kurumun alev almasıyla çıktığı tespit edilen yangın nedeniyle otelde maddi hasar meydana geldi.

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