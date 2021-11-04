Manavgat'ta 56 sürücüye 37 bin TL ceza - Son Dakika

Manavgat'ta 56 sürücüye 37 bin TL ceza
04.11.2021 13:19
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Trafik ekiplerince dün gece yapılan denetimde kontrol edilen 372 araçtaki 56 sürücü ve araca toplam 37 bin 88 TL İdari Para Cezası uygulanırken 3 araç trafikten men edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Trafik ekiplerince dün gece yapılan denetimde kontrol edilen 372 araçtaki 56 sürücü ve araca toplam 37 bin 88 TL İdari Para Cezası uygulanırken 3 araç trafikten men edildi.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince dün gece 21.00 - 23.00 saatleri arasında Manavgat genelinde 17 farklı noktada çok sayıda ekip ve personelle alkollü sürücüler, abartılı egzozlu araçlar ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında kontrol edilen 372 araçtan eksikleri bulunan 56 Sürücü ve araca toplam 37 bin 88 TL Trafik İdari Para Cezası uygulanırken 3 araç trafikten men edildi. - ANTALYA
Son Dakika 14:17 Geçtiğimiz ay evlenen Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu 14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi 13:52 Küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı 13:48 Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu 13:42 Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor 13:32 İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı 12:41 Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek 11:50 Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak