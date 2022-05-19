Manavgat'ta 60 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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Manavgat'ta 60 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

19.05.2022 13:14
Manavgat'ta 60 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan 60 yıl hapis cezası ile aranan Bilent Ş. ve kasten öldürme suçundan aranan Cemal O., polis ekiplerince yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan 60 yıl hapis cezası ile aranan Bilent Ş. ve kasten öldürme suçundan aranan Cemal O., polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlileri, aranması olan şahıslara yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda; "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, örgütün korkutucu gücünü kullanmak sureti ile yağma" suçundan 60 yıl hapis cezası ile aranan Bilent Ş., üzerinde başka bir şahsın adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

Ayrıca KOM ekiplerinin operasyonlarında "Kasten öldürme" suçundan aranması olan Cemal O. ve Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliğince "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 3 yıl 2 ay 26 gün hapis cezası bulunan Rustamjon K. isimli şahıs da yakalandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta 60 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat'ta 60 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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