Manavgat'ta 8 Mart etkinlikleri iptal edildi - Son Dakika

Manavgat'ta 8 Mart etkinlikleri iptal edildi
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Manavgat Belediyesi, Manavgat'ta 8 Mart Pazar günü yapılacak olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini İdlib'ten gelen şehit haberleri üzerine iptal etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:10 Kaynak: İHA
Manavgat Belediyesi, Manavgat'ta 8 Mart Pazar günü yapılacak olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini İdlib'ten gelen şehit haberleri üzerine iptal etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dilerken, "Ülkemizin başı sağ olsun" dedi. - ANTALYA
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