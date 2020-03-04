Manavgat'ta 8 Mart etkinlikleri iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manavgat'ta 8 Mart etkinlikleri iptal edildi - Son Dakika

Manavgat'ta 8 Mart etkinlikleri iptal edildi

6 saat önce

Manavgat Belediyesi, Manavgat'ta 8 Mart Pazar günü yapılacak olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini İdlib'ten gelen şehit haberleri üzerine iptal etti.

Manavgat'ta 8 Mart etkinlikleri iptal edildi, System.String[]

Manavgat Belediyesi, Manavgat'ta 8 Mart Pazar günü yapılacak olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini İdlib'ten gelen şehit haberleri üzerine iptal etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dilerken, "Ülkemizin başı sağ olsun" dedi. - ANTALYA

Manavgat, 8 Mart, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:10 Kaynak: İHA
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