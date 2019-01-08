Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta 'Ailelere Psikolojik Destek Semineri'

Manavgat'ta 'Ailelere Psikolojik Destek Semineri'

1 saat önce

Manavgat Belediyesi aileler için, 'Ailelere Psikolojik Destek Semineri' düzenleyecek.

Manavgat'ta 'Ailelere Psikolojik Destek Semineri', System.String[]
Manavgat Belediyesi aileler için, 'Ailelere Psikolojik Destek Semineri' düzenleyecek.

Manavgat Belediyesi tarafından Uzman Psikolog Rahime Şeker Çınar ile 'Ailelere Psikolojik Destek Semineri' düzenlenecek. Çocuklardaki teknolojik bağımlılık, kitap okuma alışkanlığı, ödev yapma sorumluluğu, davranış bozukluğu, iletişim sorunu gibi konuların konuşulacağı seminer, 16 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 18.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ailelere yönelik seminerlerin devam edeceğini belirterek tüm vatandaşları 'Ailelere Psikolojik Destek Semineri'ne davet etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:52 Kaynak: İHA

Çınar, Manavgat, Güncel
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