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Manavgat'ta alacak-verecek kavgası: 1 kişi ağır yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Manavgat'ta alacak-verecek kavgası: 1 kişi ağır yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı

Manavgat\'ta alacak-verecek kavgası: 1 kişi ağır yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı
15.11.2023 11:03

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada sopalar ve bıçaklar kullanıldı. İki grup arasında yaşanan olayda 1 kişi ağır yaralanırken, 2 kişi de yaralandı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı bildirilen kavgada sopalar ve bıçaklar konuştu. Tarafların birbirlerine acımasızca saldırdığı olaylarda 1 kişi karnına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, 2 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest kaldı.
Olay, Aşağı Hisar Mahallesi 4588 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K., kardeşi İ.K. ve arkadaşları N.K. sokak üzerinde aralarında alacak-verecek meselesi olduğu belirtilen Y.O., oğlu Y.O., kardeşleri L.O., T.O., B.O. ve babası A.O. ile kavgaya tutuştu. Bir grup ellerindeki sopalarla saldırırken, diğer grubun ellerinde ise bıçaklar olduğu görüldü. İki grubun birbirlerine acımasızca saldırdığı kavgada, İ.K. karnından ağır şekilde yaralanırken, kaçmaya çalışan H.K. sırtından, N.K. ise bacağından yaralandı.
Vatandaşlar, ellerindeki bezle karnına bastırmak suretiyle kan kaybını önlemeye çalıştı
Karnından ağır yaralanan İ.K.'nin yardımına olay yerinin yakınında bulunan kahvehanedeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, ellerindeki bez ile İ.K.'nin karnına bastırmak suretiyle kan kaybını önlemeye çalıştı. Olay yerinden kaçan diğer yaralılar da yakın sokaklarda bulunarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
6 kişiden 3'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest kaldı
Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Olaya karıştıkları belirlenen Y.O., Y.O., L.O., T.O., B.O. ve A.O. isimli şahıslar, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.O., T.O. ve L.O. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer taraftan yaralanan 3 kişinin tedavisinin sürdüğü, durumu ağır olan İ.K.'nin de hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta alacak-verecek kavgası: 1 kişi ağır yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat'ta alacak-verecek kavgası: 1 kişi ağır yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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