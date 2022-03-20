Manavgat'ta alkollü sürücü otomobiliyle refüje çıktı: 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp portakal ağacını deviren otomobil, refüje çıkarak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsünün 2.36 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Hastane Caddesinde Şelale istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Aykut G.'nin kullandığı 07 LKM 66 plakalı otomobilin, Hafız Hoca Mezarlığını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında kaldırımda bulunan portakal ağacını devirip, refüje çıkması sonucunda meydana geldi.

Kazada, otomobil sürücüsü Aykut G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet G. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Otomobil sürücüsü 2.36 promil alkollü çıktı"

Kazanın ardından otomobilden içki şişesi ve bardak ortalığa saçılırken, yaralanan otomobil sürücüsünün hastanede yapılan kontrolünde 2.36 promil alkollü olduğu belirlendi. - ANTALYA