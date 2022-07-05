Manavgat'ta alkollü sürücünün trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta alkollü sürücünün trafik kazası: 2 yaralı

05.07.2022 15:27
Manavgat'ta alkollü sürücünün trafik kazası: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralanırken, araçlardan birinin sürücüsünün 3,22 promil alkollü olduğu belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralanırken, araçlardan birinin sürücüsünün 3,22 promil alkollü olduğu belirlendi. İkinci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıllığına el konuldu.

Kaza, Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi 9029 sokak üzerinde seyir halindeki İrfan Özdemir'in kullandığı 07 AVG 199 plakalı Tofaş marka otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cemile Tuğba Okudur'un kullandığı 07 ALF 368 plakalı otomobil ile çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada, otomobillerde yolcu olarak bulunan Ahmet Bağlar ile Lütfi Alper Okur yaralanırken, yaralılar 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde bulunan parkta oynayan ve kimliği belirlenemeyen bir çocuğun da hafif yaralandığı bildirildi.

İkinci kez alkollü araç kullanmaktan ceza yedi

Kazanın ardından yapılan alkol kontrolünde, kazaya karışan Tofaş sürücüsü İrfan Özdemir'in 3,22 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine geçici olarak el konulduğu belirlenen araç sürücüsüne 2. kez alkollü araç kullanmaktan 9 bin 634 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl geçici olarak el konuldu. - ANTALYA

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Telef olan inek ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler cansız bedenle karşılaştı Telef olan inek ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler cansız bedenle karşılaştı
Kaynak: İHA

İrfan Özdemir, Manavgat, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta alkollü sürücünün trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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