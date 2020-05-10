Manavgat'ta Anneler Günü'nde 10 bin saksı çiçeği dağıtıldı - Son Dakika

Manavgat ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla annelere 10 bin saksı çiçeği dağıtıldı.

Manavgat Belediyesi ekiplerince Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Kültür Merkezi ve Yapay Şelale alanına Anneler Günü dolayısıyla 10 bin karanfil ve sardunya çiçeği getirildi.

Çiçek dağıtımında sosyal mesafeye uyularak, bariyer koridorunda ateş ölçümü yapıldıktan sonra vatandaşlara çiçekleri verildi.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yaptığı açıklamada, sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşları görmeyi özlediklerini ve bugünün de Anneler Günü'ne denk geldiğini söyledi.

Anneler Günü'nde ilçenin adeta şenlendiğini belirten Sözen, "Bizler de bugünün anlamı gereği annelerimize çiçek hediye edip, uzun süredir evlerinde kapalı kalan büyüklerimizi sevindirmek istedik. Annelerimiz evlerinde bu çiçeklere baksınlar, büyütsünler. Tüm annelerimizin gününü bu vesileyle tekrar kutluyor, aileleriyle birlikte mutlu, güzel yarınlar diliyorum." dedi.