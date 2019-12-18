Manavgat'ta Aralık ayında deniz ve güneş keyfi - Son Dakika
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Manavgat'ta Aralık ayında deniz ve güneş keyfi

6 saat önce

Türkiye'nin birçok yeri karın ve soğuk havanın etkisi altında bulunduğu şu günlerde, Manavgat'ta 20 dereceyi bulan sıcak havayı fırsat bilen turistler denize girip güneşleniyor.

Manavgat'ta Aralık ayında deniz ve güneş keyfi, System.String[]

Türkiye'nin birçok yeri karın ve soğuk havanın etkisi altında bulunduğu şu günlerde, Manavgat'ta 20 dereceyi bulan sıcak havayı fırsat bilen turistler denize girip güneşleniyor.


Manavgat'ta kış ortasında deniz keyfi yaşanıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinin kar ve soğuk havanın etkisi altına girdiği Aralık ayında Manavgat'ta hava sıcaklığı 20 dereceyi bulurken, turistler deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.


Türkiye'nin en önemli turizm bölgesi olan Side'de tatil yapmakta olan birçok turist, sıcak havadan yararlanarak deniz keyfi yaşarken, bazı turistlerin ise mayolarını giyerek sahilde güneşlendikleri gözlendi.


Güneşli havayı fırsat bilen yerli halk ve bazı turistlerde sahilde yürüyüş yaparken, köpekleriyle oynamayı ihmal etmediler. - ANTALYA

Manavgat, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:52 Kaynak: İHA
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