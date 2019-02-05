Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Asayiş

Manavgat'ta Asayiş

41 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde genel asayiş operasyonları yapan polisin gözaltına aldığı 4 şüpheliden biri tutuklandı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde genel asayiş operasyonları yapan polisin gözaltına aldığı 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin genel asayiş operasyonlarında, hırsızlık, mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığı, kasten yaralama suçlarına karıştıkları tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden TS. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Haklarında hapis cezası bulunan A.A, M.A, C.D'nin işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:58 Kaynak: AA

Antalya, Manavgat, Güncel
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