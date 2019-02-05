Manavgat'ta Asayiş
41 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde genel asayiş operasyonları yapan polisin gözaltına aldığı 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde genel asayiş operasyonları yapan polisin gözaltına aldığı 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin genel asayiş operasyonlarında, hırsızlık, mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığı, kasten yaralama suçlarına karıştıkları tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden TS. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Haklarında hapis cezası bulunan A.A, M.A, C.D'nin işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:58 Kaynak: AA
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