Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Asayiş Olayları

Manavgat'ta Asayiş Olayları

5 dakika önce

Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcısı ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Manavgat'ta Asayiş Olayları, System.String[]
Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcısı ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen B.B. Yayla Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Bu arada Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:45 Kaynak: AA

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