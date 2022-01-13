Manavgat'ta aşırı yağış heyelana sebep oldu, karayolu çöktü - Son Dakika

Manavgat'ta aşırı yağış heyelana sebep oldu, karayolu çöktü

Heyelan sebebi ile kapanan yol 1 hafta kapalı kalacak

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulukapı-Karavca yolu İhtiyarlı mevkiinde aşırı yağış ve heyelan sonucu yolda çökme meydana geldi. Oluşan çökme nedeniyle yol, araç trafiğine kapandı. Manavgat-Karavca arasında ulaşımın Aşağı Işıklar Mahallesi üzerinden sağlandığı, yolun açılmasının 1 haftayı geçebileceği bildirildi.

Manavgat ilçesinde aşırı yağışların ardından Ulukapı - Karavca yolu İhtiyarlı mevkiine 2 kilometre, Güzelyalı'ya 3 kilometre mesafede yaşanan heyelan nedeniyle yolda göçme meydana geldi. Yolun büyük bölümü baraj gölüne yıkılırken, kalan bölümünde de yer yer büyük çatlaklar oluştuğu gözlendi.

Meydana gelen heyelan ve göçmenin ardından olay yerine gelen Merkez Jandarma Karakolu, Jandarma Trafik, Orman ve ASAT ekipleri tarafından yolda gerekli önlemler alınarak yol araç trafiğine kapatıldı. Yetkililer, yolun tekrar trafiğe açılmasının en az 1 hafta süreceğini belirterek, Karavca ve civar köylere ulaşımın Aşağı Işıklar ve Aksaz üzerinden sağlanacağını dile getirdiler.

Diğer taraftan Manavgat Barajı ile Karavca arasındaki yolda çökmenin yanı sıra aşırı yağışlar ve heyelan nedeniyle yer yer toprak kaymalarının oluştuğu, bölgede kesim yapan ekiplerin iş makineleri tarafından yola dökülen toprakların yoldan kaldırıldığı bildirildi.