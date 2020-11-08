Manavgat'ta Atatürk meşaleli karanfilli saygı duruşuyla anılacak - Son Dakika

Manavgat'ta Atatürk meşaleli karanfilli saygı duruşuyla anılacak

08.11.2020 12:22
Manavgat'ta Atatürk meşaleli karanfilli saygı duruşuyla anılacak, System.String[]

Manavgat'ta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıldönümünde tıpkı Antıkabir'deki uygulamaya benzeyen bir saygı duruşlu anma töreni düzenleyecek.

Manavgat'ta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıldönümünde tıpkı Antıkabir'deki uygulamaya benzeyen bir saygı duruşlu anma töreni düzenleyecek.

10 Kasım 2020 Salı günü akşam 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak anma törenine katılmak isteyenler, bariyerlerden sosyal mesafe kurallarına uyularak düzgün bir şekilde teker teker alana alınarak, geçiş noktasında meşaleleri ve karanfilleri belediye görevlileri tarafından verilecek. Programa katılacak olan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nın zeminine yerleştirilecek olan ve 1.5 metreyi işaretleyen sarı sosyal mesafe yer etiketlerinin üzerine geçerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacak. Vatandaşlar, saygı duruşunun ardından ellerindeki meşalelerle Atatürk Anıtı'na karanfillerini bırakarak alandan ayrılacak. Alandaki vatandaşlar saygı duruşlarını tamamlayana kadar bu prosedür tekrar edilecek. Böylelikle yaşanabilecek bir sosyal mesafe aşımının da önüne geçilmiş olacak. Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çok sayıda belediye çalışanı programda görev alarak düzeni sağlamaya yardımcı olacak.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, aydınlık Türkiye'nin sembolü, büyük devrimci ve düşünce adamı Büyük Atatürk'ün gönlümüzdeki erişilmez yeri anlatılamayacak kadar büyüktür. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine her zaman sıkı sıkı bağlı olan ve bu bağlılığını göstermek isteyen Manavgat halkımız için bir 10 Kasım anma töreni düzenledik. Pandemi etkilerini göz önünde bulundurduğumuz halkımızın sağlığını da düşünerek güzel ve anlamlı bir tören düzenlemeyi kararlaştırdık. Törenimizde ellerimizde meşalelerle hepimiz sakinlik içinde 1'er dakikalık saygı duruşu sonrası karanfilimizi bırakarak alandan ayrılacağız. Bunu sağlamak için tüm ekiplerimizi seferber ettik. Atatürkçü, çağdaş, aydınlık yüzlü Manavgat halkımızın kurallara uyacağına inancımız tamdır. Bu vesileyle Cumhuriyet'in erdemine ve temel değerlerine yürekten inanmanın ve Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve eylemlerinin anlamını özümsemiş olmanın gururu ve bilinciyle Ulu Önderimizi aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - ANTALYA

Manavgat'ta Atatürk meşaleli karanfilli saygı duruşuyla anılacak

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, 10 Kasım, Manavgat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Atatürk meşaleli karanfilli saygı duruşuyla anılacak - Son Dakika


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