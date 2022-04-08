Manavgat'ta babasının teslim olmasını sağladığı Deniz Çekiç, tekrar yakalanacağını anlayınca intihar etti - Son Dakika
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Manavgat'ta babasının teslim olmasını sağladığı Deniz Çekiç, tekrar yakalanacağını anlayınca intihar etti

08.04.2022 08:21

Manavgat'ta birçok suçtan aranırken arkadaşının evinde silahla jandarmaya direnen ve babasının yalvarışları sonucu teslim olan Deniz Çekiç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan bir buçuk ay sonra cinayet şüphelisi olarak kıstırıldığı evde intihar etti

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Oymapınar yolu üzerinde 2 Nisan tarihinde 25 yaşındaki Selim İyiol isimli genç tabanca ile vurularak öldürüldü. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, Sarılar hudutlarındaki eski muayene istasyonu önünde meydana gelen olayla yaşamını yitiren Selim İyiol'un başta hırsızlık ve uyuşturucu olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğunu belirledi.

KATİL ZANLISI OLARAK ARANDI

Katil zanlısının Deniz Çekiç olduğunu tespit eden jandarma, zanlının saklanmasına yardım edeceği bilgisi alınan ve 9 suç kaydı bulunan B.E. ile 15 suç kaydı bulunan A.Ö.'yu düzenlediği operasyonla yakaladı. Araçta yapılan aramada 18 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 29 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA CANINA KIYDI

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bu gece Karavca Mahallesinde saklandığı yerde kıstırılan Deniz Çekiç'in in teslim olmayarak tabanca ile intihar ettiği bildirildi. Jandarma ekiplerinin, cinayet sırasında aracı kullandığı belirlenen S. D.'yi de yine Karavca mahallesinde ele geçirdiği bildirildi.

Gözü yaşlı babası yalvarınca teslim olmuştu! İkinci operasyonda yakalanacağını anlayan genç, intihar etti

DAHA ÖNCE DE BABASININ ISRARIYLA TESLİM OLMUŞ

Deniz Çelik, 24 Şubat tarihinde de yine jandarma tarafından kız arkadaşının evinde kıstırılmış ve 2 saatlik çabanın sonunda teslim alınmıştı. Yağma, silahla tehdit, resmi belgede sahtecilik, yaralama, adam öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak gibi çok sayıda suçtan aranan Deniz Çelik'in kız arkadaşının evinde olduğunu belirleyen jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Evin etrafında çok sayıda jandarma ekibinin olduğunu gören Deniz Çelik, silahla ekiplere teslim olmayacağını söyledi. Bunun üzerine ekipler Çelik'i ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Komando ekipleri evin etrafında görev aldı. Sık sık elinde silahla balkona çıkan ve ekiplerin ikna çabalarına yanıt vermeyen Çelik'i ikna için ekipler yaklaşık 2 saatlik uğraştı. Bir süre sonra olay yerine Deniz Çelik'in babası M.Ç. geldi. Oğlunu ikna etmek için uğraşan gözü yaşlı baba M.Ç., "Bana bir daha hiçbir olaya karışmayacağım, teslim olacağım, diye söz verdin. Sözünü tut. Sen benim oğlumsun, biz sözümüzü tutarız. Bana teslim olacağına dair söz verdin. Bak avukatı aradım, karakola geliyor. Sen bana söz verdin, sözünü tut oğlum. Bunu bana yapamazsın. Buradan çıkışın yok oğlum. Gel teslim ol" dedi.

Gözü yaşlı babası yalvarınca teslim olmuştu! İkinci operasyonda yakalanacağını anlayan genç, intihar etti

Babasının ve ekiplerin ikna çalışması sonrasında teslim olan Deniz Çelik'in o dönemde çıkartıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Jandarma, Manavgat, Cinayet, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta babasının teslim olmasını sağladığı Deniz Çekiç, tekrar yakalanacağını anlayınca intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat'ta babasının teslim olmasını sağladığı Deniz Çekiç, tekrar yakalanacağını anlayınca intihar etti - Son Dakika
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