Manavgat'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manavgat'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Manavgat'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın bir evde maddi hasara neden oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın bir evde maddi hasara neden oldu.

Şelale Mahallesi'nde Sıracattin Karakoç'a ait tek katlı evde yangın çıktı.

Evden alevler çıktığının görülmesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen Antika Karakoç, 112 Acil Servis ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ev sahibi Sıracattin Karakoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının odun sobasından çıktığını söyledi.

Yangın sırasında evde misafirlerinin de bulunduğunu ifade eden Karakoç, dumandan etkilenen eşinin de sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Manavgat'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Muslera'nın topu açık artırmada satıldı
Eşini pompalıyla vurdu, 17,5 yıl hapis cezasına teşekkür etti Evimi yakanı bulun diye feryat eden kadının, kendi evini yaktığı ortaya çıktı Antalya eşini pompalıyla vurdu, 17,5 yıl hapis cezasına teşekkür etti

Son Dakika Haberleri
04:15 Patlayan lastiğe bakmak için durdu, canından oldu - Son Dakika
04:01 Yol kenarında patlayan lastiğini kontrol etmek isteyen sürücüye tır çarptı: 1 ölü - Son Dakika
03:50 YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (3) - Son Dakika
03:43 YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (4) - Son Dakika
03:31 'Evlat nöbeti'ndeki Hüsniye Kaya kızına kavuştu - Son Dakika
01:02 Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 04:30:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manavgat'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]