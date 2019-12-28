Manavgat'ta bıraktığı oğlundan 12 gündür beri haber alamıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta bıraktığı oğlundan 12 gündür beri haber alamıyor - Son Dakika

Manavgat'ta bıraktığı oğlundan 12 gündür beri haber alamıyor

6 saat önce

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yaşayan Turgut Yiğit, 17 Aralık günü Manavgat'ta bıraktığı 22 yaşındaki oğlu Abdullah Yiğit'ten 12 gündür haber alamıyor.

Manavgat'ta bıraktığı oğlundan 12 gündür beri haber alamıyor, System.String[]

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yaşayan Turgut Yiğit, 17 Aralık günü Manavgat'ta bıraktığı 22 yaşındaki oğlu Abdullah Yiğit'ten 12 gündür haber alamıyor. Oğlunu her yerde aradığını belirten baba Turgut Yiğit, oğlunun son olarak Manavgat ırmak kenarında görüldüğünü belirterek vatandaşlardan yardım istedi.


Gündoğmuş ilçesinde yaşayan 2 erkek çocuk babası Turgut Yiğit, 17 Aralık tarihinde birlikte Manavgat'a geldiği, oğlu Abdullah Yiğit'ten 12 gündür haber alamıyor.


Oğlunu aramak için Gündoğmuş'tan Manavgat'a gelen Turgut Yiğit, oğlunun Denetimli Serbestlik kapsamında Gündoğmuş belediyesinde çalıştığını belirterek, "17 Aralık Salı sabahı oğlumla birlikte Gündoğmuş'tan minibüsle Manavgat'a geldik. Öğle saatlerinde hastaneye doktora gittikten sonra köprübaşında buluştuk. Bana, Manavgat'ta kalıp avukatla görüşeceğini ve Çarşamba sabah Gündoğmuş'a döneceğini söyledi. Kendisine bir miktar para bıraktım. Oğlumu son kez 12 gün önce Manavgat'ta gördüm. Diğer oğlumla birlikte arayıp durduk. Bir tanıyanımız son olarak Manavgat Irmak kenarında gördüğünü söyledi. Ne yazık ki ırmak kenarını tamamen gezmeme rağmen oğluma rastlayamadım. Vatandaşlarımızdan insaniyet namına oğlum gören veya yerini bilen varsa en yakın polis veya jandarmaya haber vermelerini istiyorum" dedi. - ANTALYA

Abdullah Yiğit, Gündoğmuş, Manavgat, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Günlük burç yorumları 28 Aralık 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
AK Parti, Libya tezkeresi için vekillerini tarih verip uyardı: Hazırlıklı olun Antalya'da tüfekle vurulan köpeğin yavruları yanından ayrılmadı Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular

Son Dakika Haberleri
22:36 SAMDOB'dan unutulmaz film müzikleriyle yeni yıl konseri - Son Dakika Haber
22:35 Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika Haber
22:33 Evlerden hırsızlık yapmak isteyen 2 kadın yakalandı - Son Dakika Haber
22:31 Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişinde istinat duvarının yıkılma anı kamerada - Son Dakika Haber
22:18 Hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika Haber
21:37 İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı - Son Dakika Haber
21:02 Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 23:03:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manavgat'ta bıraktığı oğlundan 12 gündür beri haber alamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]