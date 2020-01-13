Manavgat'ta bulunan yaralı şahin Milli Parkı Şefliğine teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manavgat'ta bulunan yaralı şahin Milli Parkı Şefliğine teslim edildi - Son Dakika

Manavgat'ta bulunan yaralı şahin Milli Parkı Şefliğine teslim edildi

6 saat önce

Manavgat'ta bugün terhis olan jandarma er Abdulkadir Özbak tarafından yol kenarında kaçak avcılar tarafından vurulmuş ve yaralı olarak bulunan kızıl şahin, yetkililere teslim edildi.

Manavgat'ta bulunan yaralı şahin Milli Parkı Şefliğine teslim edildi, System.String[]

Manavgat'ta bugün terhis olan jandarma er Abdulkadir Özbak tarafından yol kenarında kaçak avcılar tarafından vurulmuş ve yaralı olarak bulunan kızıl şahin, yetkililere teslim edildi.


Manavgat Side Özel Eğitim Merkez Komutanlığında askerlik görevini tamamlayarak terhis olan jandarma er Abdulkadir Özbak, ağabeyiyle birlikte Manavgat Şelalesi'ne ziyaret için gelirken yaralı bir kuşun yol kenarına düştüğünü gördü. Kuşun yaralı bir kızıl şahin olduğunu fark eden Özbak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü Köprülü Kanyon Milli Park Şefliğini arayarak bilgi verdi.


Kuşu yaralı olarak bulan Özbak, "Abimle beraber Manavgat Şelalesi'nin gezmeye geliyordu. Bu tarlanın yanına kuşun düştüğünü gördük. Yanına gittik, baktık, şahin. Kanatları yaralı uçamıyor. Tedavisi için yetkililere teslim edeceğiz" dedi.


Köprülü Kanyon Milli Parkı Şefliği yetkilerine teslim edilen kızıl şahinin tedavisinin ardından doğa bırakılacağı belirtildi. Diğer taraftan aynı bölgeden bugün sabah saatlerinde yaralı bir şahinin daha Köprülü Kanyon Milli Parklar yetkililerine getirilip teslim edildiği ve şahinlerin kaçak avcılar tarafından vurulmuş olabileceği öğrenildi. - ANTALYA

Jandarma, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:15 Kaynak: İHA
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