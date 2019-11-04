Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta çatı izolasyonu yangına sebep oldu
Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta çatı izolasyonu yangına sebep oldu

Manavgat'ta çatı izolasyonu yangına sebep oldu

6 saat önce

Antalya'da çatı izolasyonu yapılan bir sitede izolasyon malzemesinin ateşinden çıkan alevler yangına sebep oldu.

Manavgat'ta çatı izolasyonu yangına sebep oldu, System.String[]

Antalya'da çatı izolasyonu yapılan bir sitede izolasyon malzemesinin ateşinden çıkan alevler yangına sebep oldu. Çatıda çıkan yangın site sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın, Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgenin en eski sitelerinden olan Cennetler Sitesi'nde vatandaşlar G bloğun çatısından dumanlar yükseldiğini görüp, itfaiye ekiplerine haber verdi. O sırada bir site sakini çatıya çıkarak gün ısı tankının borusunu kesti ve suların yanan bölgeye akmasını sağladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesi sonucu çatıdaki yangın kısa sürede söndürüldü.


Diğer yandan, jandarma ekipleri de olayla ilgili tahkikat başlattı. Yangının, çatıda izolasyon yapan işçilerin dikkatsizliği sonucu meydana geldiği belirtildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun: İklim dengeleri altüst oldu, çok yağışlı kış beklemiyoruz
Taksim'de korkutan yangın: Vatandaşlarda paniğe neden oldu Villadaki fuhuşun parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir Şarkıcı Ebru Polat, Ezhel'in Aya isimli şarkısında kalça dansı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 23:40:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta çatı izolasyonu yangına sebep oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]