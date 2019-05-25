Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta çeşitli suçlara karışan 4 kişi yakalandı

Manavgat'ta çeşitli suçlara karışan 4 kişi yakalandı

5 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak tütün satma, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından 4 şüpheli yakalandı.

Manavgat'ta çeşitli suçlara karışan 4 kişi yakalandı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak tütün satma, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından 4 şüpheli yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kamu zararının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Aşağıpazarcı Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerine baskın yaptı. İş yerinde yapılan aramada bin 200 adet tütün ile doldurulmuş makaron, 16 kilo 600 gram gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheli V.A.A, "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Aynı ilçede Kasaplar Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu olayın şüphelisi E.K. yakalandı. Motosiklet sahibine teslim edildi E.K, Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durdurdukları bir otomobildeki A.K, ve F.C'nin üzerinde yaptıkları aramada 4 paket toplam 26,11 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler A.K ve F.C Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:26 Kaynak: İHA
Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
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