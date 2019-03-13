Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Çeşitli Suçlardan Aranan 5 Kişi Yakalandı

Manavgat'ta Çeşitli Suçlardan Aranan 5 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Antalya Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Manavgat'ta Çeşitli Suçlardan Aranan 5 Kişi Yakalandı, System.String[]
Antalya Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Hakkında "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından toplam 7 yıl hapis cezası bulunan İ.K., "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.K., "silahlı tehdit" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan R.A., "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.K., "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplamda 3 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.U., yakalandı.

Şüpheliler, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:13 Kaynak: İHA

Başsavcı, Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Delirten Hastalık Nedeniyle Ötenazi İsteyen Kadının Yüzü Artık Gülüyor Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu

Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı Polis, İntihar Etmek İçin Nehre Atlayan Kadını Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 11:30:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Çeşitli Suçlardan Aranan 5 Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]