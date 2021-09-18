Son dakika haberleri: Manavgat'ta çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınları söndürüldü. Sorgun Mahallesi Sorgun Çamlık bölgesinde 3 ayrı yerde yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter, arazözler ve işçilerle yapılan müdahaleyle yangınlar büyümeden söndürüldü. Orman ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede, çakmakla yangın çıkarmaya çalışan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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