Manavgat'ta çıkan yangın elektrik santrali yakınlarına kadar geldi - Son Dakika

Manavgat'ta çıkan yangın elektrik santrali yakınlarına kadar geldi

Alevlerin Manavgat hidroelektrik santraline yaklaşmasıyla bölgenin elektriksiz kalma riski oluştu

ANTALYA - Manavgat'ta dün başlayan yangın ilerledikçe oluşturduğu tahribat daha da artıyor. Alevler bölgedeki elektrik santraline yaklaşmış durumda. Santral görevlilerinin paylaştıklarına göre acil önlemler alınmazsa Antalya ve çevresine elektrik sağlamak zora girecek.

Antalya Manavgat'ta 4 ayrı noktada başlayan yangın elektrik santrallerini tehdit etmeye başladı. Alevler şehrin elektrik ihtiyacını karşılayan Manavgat hidroelektrik santrali yakınlarına kadar ulaştı. Yıllık 45 MW üretim kapasitesine sahip santral, kendi imkanlarıyla önlem alıyor.

Santral yetkililerinden Kuntay Karataş çektiği görüntülerde yangının boyutunu gözler önüne serdi. Alevlerin kül ettiği bölgede bazı binalar kullanılamaz hale geldi. Yangının santrale yaklaşmaya başladığı anlardan itibaren bölgede kendi imkanlarıyla duruma müdahale etmeye çalıştıklarını anlatan Karataş, barikatlar kurduklarını, çabalarını boşa gitmesinden korktuklarını ifade etti. Karataş, itfaiyenin müdahale etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

"Antalya'nın enerji ihtiyacı büyük ölçüde sıkıntıya girmekte"

Karataş, "Manavgat ve Oymapınar Barajları ve santralleri Akdeniz'de önemli ihtiyacı karşılamaya yarayan iki santraldir. Bu santraller yangından en fazla etkilen santraller oldu. Biri 48 birisi 550 MW güce sahip iki santral çalışamaz durumdalar. Dolayısıyla Antalya'nın enerji ihtiyacı da büyük ölçüde sıkıntıya girmekte. Bizim kendi çabamızla söndürdüğümüz yangınlar var" dedi.