Manavgat'ta orman yangını - Son Dakika

Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönüm orman ve makilik alan yandı.

Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi'nde Sarılar Jandarma Karakolu karşısında orman ve makilik alanda çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 yangın söndürme helikopteri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat biriminden çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu. Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu söndürülen yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, yaklaşık 5 dönüm ormanlık ve makilik alan zarar gördü.

Yangının ormanlık alan içerisinde bulunan yüksek gerilim hattının elektrik arkından çıktığı tahmin ediliyor.