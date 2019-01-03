Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Çıkan Yangında İş Yeri Küle Döndü

Manavgat'ta Çıkan Yangında İş Yeri Küle Döndü

1 saat önce

Manavgat'ta çıkan yangında iş yeri küle döndüANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi sanayi sitesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden olurken itfaiyenin çabalarıyla güçlükle söndürüldü.

Manavgat'ta çıkan yangında iş yeri küle döndü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi sanayi sitesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden olurken itfaiyenin çabalarıyla güçlükle söndürüldü.
Manavgat Sanayi Sitesi 7. Blokta bulunan Gani Deniz'e ait iş makineleri tamir atölyesinde dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Atölyenin arka kısmında çıkan yangında iş yerini kaplayan duman itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin maske ve oksijen tüpleriyle müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü. İçeride kimsenin olmadığı yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
İtfaiye yetkililerinden inceleme
Yangının çıkış nedeni itfaiyenin ayrıntılı çalışması sonucu belli olacak. Sabah havanın aydınlanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Biriminden görevliler yangının meydana geldiği işyerinde incelemelerde bulundu. Yangının faturası havanın aydınlanmasıyla tüm açıklığıyla ortaya çıktı. İşyerinde tamir için bekleyen Manavgat Belediyesine ait iş makinesi, 2 adet değişik firmalara ait makine ve işyerindeki yedek parça ve cihazlar zarar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:01 Kaynak: İHA

Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'a Bu Akşam Sağanak Yağış, Gece Saatlerinde de Kar Yağışı Geliyor İş Adamı Ayberk Kalkavan'la Aşk Yaşadığı Konuşulan Asena Atalay'dan İtiraf Gibi Paylaşım

Kadınların Mağazadaki Tekmeli Yumruklu Kavgası Güvenlik Kamerasıyla Saniye Saniye Kaydedildi Hatayspor'un Yeni Forveti, Eski Fenerbahçeli Bienvenu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:18:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Çıkan Yangında İş Yeri Küle Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]