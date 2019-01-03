Manavgat'ta Çıkan Yangında İş Yeri Küle Döndü

Manavgat
'ta çıkan yangında iş yeri küle döndü
ANTALYA - Antalya
'nın Manavgat ilçesi sanayi sitesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden olurken itfaiyenin çabalarıyla güçlükle söndürüldü.
Manavgat Sanayi Sitesi 7. Blokta bulunan Gani Deniz'e ait iş makineleri tamir atölyesinde dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Atölyenin arka kısmında çıkan yangında iş yerini kaplayan duman itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye
ekiplerinin maske ve oksijen tüpleriyle müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü. İçeride kimsenin olmadığı yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
İtfaiye yetkililerinden inceleme
Yangının çıkış nedeni itfaiyenin ayrıntılı çalışması sonucu belli olacak. Sabah
havanın aydınlanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Biriminden görevliler yangının meydana geldiği işyerinde incelemelerde bulundu. Yangının faturası havanın aydınlanmasıyla tüm açıklığıyla ortaya çıktı. İşyerinde tamir için bekleyen Manavgat Belediyesine ait iş makinesi, 2 adet değişik firmalara ait makine ve işyerindeki yedek parça ve cihazlar zarar gördü.