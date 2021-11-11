Üye Girişi
MANAVGAT'TA DENİZE ULAŞAN YAVRU CARETTA CARETTA SAYISI 2 KAT ARTTI - Son Dakika

MANAVGAT'TA DENİZE ULAŞAN YAVRU CARETTA CARETTA SAYISI 2 KAT ARTTI

11.11.2021 09:50

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 65 kilometrelik sahildeki 2 bin 150 yuvadan bu yıl 150 binin üzerinde caretta caretta yavrusu denize ulaştı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 65 kilometrelik sahildeki 2 bin 150 yuvadan bu yıl 150 binin üzerinde caretta caretta yavrusu denize ulaştı. Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, "Denize ulaşan yavru caretta caretta sayısını bu yıl 2 katına çıkarmayı başardık" dedi.

Deniz kaplumbağalarının doğal yuvalama alanlarından, 65 kilometrelik Manavgat sahil bandında 2021 sezonunda, 2 bin 150 yuvadan çıkan 150 binin üzerindeki yavru caretta caretta, denize ulaştı. DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, yuvadan çıkan yavruların 1000'de 2'sinin ya da 3'ünün hayatta kalabildiğini, insan faktörüyle bu oranın 1000'de 1'e kadar indiğini belirtti.

Deniz kaplumbağalarının, sahillerde ateş yakılması, araç trafiği, havai fişek ve ışık gibi etkenlerden dolayı yaşama şansının düştüğünü anlatan Akyol, "Bunları engellemek için elimizden geleni yapıyoruz. Geçen seneye göre yuvalama sahamız 2'ye katlandı. Seneye de beklentimiz bunu ileri taşımak" dedi.

Geçen yıla göre 2 kat daha fazla yavrunun denize ulaştığını belirten Akyol, 'DEKAFOK ekibi olarak 2021 yılı sezonunda çok iyi yerlere geldik. Sahilde caretta caretta bilgi gözlem merkezimizin olması, otellerimizin, kıyı şeridindeki bütün işletmelerimizin desteği, toplumumuzdan aldığımız destekle 2021 sezonunda 2 bin 150 yuvalama sahasından 150 binin üzerinde yavruyu gerçek evleri olan denizlere gönderdik" diye konuştu.

MANAVGAT'TA DENİZE ULAŞAN YAVRU CARETTA CARETTA SAYISI 2 KAT ARTTI
MANAVGAT'TA DENİZE ULAŞAN YAVRU CARETTA CARETTA SAYISI 2 KAT ARTTI
MANAVGAT'TA DENİZE ULAŞAN YAVRU CARETTA CARETTA SAYISI 2 KAT ARTTI
MANAVGAT'TA DENİZE ULAŞAN YAVRU CARETTA CARETTA SAYISI 2 KAT ARTTI

Seher Akyol, Manavgat, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANAVGAT'TA DENİZE ULAŞAN YAVRU CARETTA CARETTA SAYISI 2 KAT ARTTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gazinin önce güvenini kazanıp sonra dolandırdılar! 10:55 Gazinin önce güvenini kazanıp sonra dolandırdılar! Kurallara uymayan yandı! Conte, yeme içmeden cinsel ilişkiye kadar her şeyi yasakladı 10:51 Kurallara uymayan yandı! Conte, yeme içmeden cinsel ilişkiye kadar her şeyi yasakladı Modacı Bahar Korçan'ın ölüm sanat dünyasını yasa boğdu 10:43 Modacı Bahar Korçan'ın ölüm sanat dünyasını yasa boğdu
10:23 "Ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap: Erdoğan gibi değilim Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi 10:18 Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi Öğretmenin 09:53 Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor 09:36 Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Haberlere çıkan dolandırıcılar, çaldıkları paranın iki katını verip helallik istedi 08:43 Haberlere çıkan dolandırıcılar, çaldıkları paranın iki katını verip helallik istedi

Son Dakika Haberleri
10:55 Gazinin önce güvenini kazanıp sonra dolandırdılar!
10:53 İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti
10:30 HDP'nin kapatma savunması Yargıtay'a gönderildi! Başsavcı bir ay içinde mütalaa verecek
10:26 Tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı
10:22 "Ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap: Erdoğan gibi değilim
10:19 Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi
10:18 Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi
10:16 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları
10:03 Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor
09:52 Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Twitter'da anket yapmıştı! 5 milyar dolarlık hissesini sattı Twitter'da anket yapmıştı! 5 milyar dolarlık hissesini sattı         
10:50
Tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı Tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı         
10:27
Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi         
10:20
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı         
09:43
Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi         
09:04
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi         
08:20
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 11:03:44. #1.12#
SON DAKİKA: MANAVGAT'TA DENİZE ULAŞAN YAVRU CARETTA CARETTA SAYISI 2 KAT ARTTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement