Manavgat'ta devam eden yangın için Burdur'dan takviye ekip yola çıktı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan ve hızla büyüyen orman yangınına müdahale için Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinden takviye ekip yola çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan orman yangınına müdahale için Burdur Belediyesi İtfaiye ekiplerinden takviye ekip yola çıktı. Yerleşim alanlarına kadar ilerleyen yangına müdahale için 1 adet çok maksatlı itfaiye aracı, 18 tonluk arazöz ve 6 personel gönderildi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yaptığı açıklamada, "İtfaiye Ekiplerimiz Manavgat'ta yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Bugün de takviye olarak 1 adet çok maksatlı itfaiye aracı, 18 tonluk arazöz ve 6 personelimiz aracımız yola çıktı. Dört ayrı noktada başlamış olan yangının bir an önce söndürülebilmesini diliyoruz" dedi. - BURDUR