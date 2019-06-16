Manavgat'ta dilenci operasyonu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen dilenci operasyonunda yakalanan kadın, karakola gitmemek için zabıta ve polis ekiplerini, kucağındaki bir yaşındaki torununu yere çarpmakla tehdit etti.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:19 Kaynak: AA
'nın Manavgat
ilçesinde düzenlenen dilenci operasyonunda yakalanan kadın, karakola gitmemek için zabıta ve polis ekiplerini, kucağındaki bir yaşındaki torununu yere çarpmakla tehdit etti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve Manavgat Belediyesi Zabıta
ekiplerince ilçede dilenci operasyonu gerçekleştirildi.
Kucağında, torunu olduğu öğrenilen bir yaşındaki bebek ile dilenen Durdane U. da ekiplerce yakalandı. Karakola götürülmek istenen kadın, araca binmemek için kucağındaki torununu yere çarpmakla tehdit etti. Kucağından bebek alınınca kendisini yere atan kadın, polise zor anlar yaşattı.
Karakola götürülen kadına, Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulandı.
Daha önce de dilenirken yakalanan Durdane U'nun, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı bildirildi.
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