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Manavgat'ta dilenci operasyonu

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turist ve vatandaşlardan para dilenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Manavgat'ta dilenci operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde turist ve vatandaşlardan para dilenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
İlçenin Perşembe Pazarı ve Antalya Caddesinde kucaklarında ve yanlarında bulundurdukları çocuklarla turistler ve vatandaşlardan para isteyen kişilere yönelik Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler tarafından tek tek toplanan dilencilere 157 lira idari para cezası uygulanırken ayrıca sosyal hizmet uzmanları, dilenci kadınlara küçük yaştaki çocukları dilencilik yaptırmak veya dilenirken yanlarında bulunmasının büyük suç olduğunu hatırlattı.
Manavgat İlçe Sosyal Hizmet Müdür Vekili Nihal Etci, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan bir ekibin dilencilik yapan kişilere yönelik çalışma yaptığını belirtti.
Çocukları kullanarak hem vatandaşların duygularının hem de çocukların istismar edildiğini ifade eden Etci, "Çocukların sokaklarda istismar edilmeye devam etmeleri durumunda suç duyurusu ve çocukların aileden alınarak kurum bakımına yerleştirileceğini hatırlatılarak taahhütname okunarak imzalatıldı. Bebek yaşta olan 4 çocuk bu şekilde aileye teslim edilirken, anne ve babası cezaevinde olduğu ve yakın akrabalarıyla birlikte dilencilik yaptırılan 10 yaşındaki çocuk savcılık talimatı ile kurum bakımına yerleştirildi." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:36 Kaynak: AA
Antalya, Manavgat, Güncel
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