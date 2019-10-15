Manavgat'ta eğitim uçağı kalkış sırasında kaza yaptı (1)
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, eğitim uçağı, kalkış sırasında kaza geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:28 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, eğitim uçağı, kalkış sırasında kaza geçirdi. Uçağın kalkışa başladığı anda burnunu yere sürttüğü kazanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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