Manavgat'ta eskiyen duraklar yenilendi - Son Dakika
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Manavgat'ta eskiyen duraklar yenilendi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ta Sorgun, Şelale, Yayla ve Side mahallelerinde eskiyen durakları yeniledi.

Manavgat'ta eskiyen duraklar yenilendi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ta Sorgun, Şelale, Yayla ve Side mahallelerinde eskiyen durakları yeniledi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ihtiyaç olan noktalara yeni duraklar yapıyor, eski durakları da yenileriyle değiştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı bu kapsamda Manavgat'ın Sorgun, Şelale, Yayla ve Side mahallelerine yeni duraklar yerleştirdi. Manavgat Hizmet Birimi ekipleri tarafından durakların montajı gerçekleştirildi. Vatandaşlar taleplerine kısa sürede cevap verilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür etti. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:53 Kaynak: İHA
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