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Manavgat'ta etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaz bürüdü - Son Dakika

Manavgat'ta etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaz bürüdü

19.12.2021 13:44

Manavgat'ta etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaz bürüdü Çocuklar, yağan dolu ile 'top' yapıp oynadı Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

Manavgat'ta etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaz bürüdü

Çocuklar, yağan dolu ile 'top' yapıp oynadı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Kar görüntüsü veren dolu yağışı, çocukların eğlencesine dönüştü. Çocuklar, oyun parklarında dolulardan top yapıp kar gibi oynadı.

Manavgat'ta dün geceden beri etkili olan yağmur ve dolu yağışı günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken birçok cadde, sokak ve ev sular altında kaldı. Dolu yağışı, Manavgat'ı beyaz bir örtüyle kapladı. Bazı oyun parklarında ise çocuklar, doluyla 'top' yapıp gönüllerince eğlendi.

Manavgat'ta etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaz bürüdü
Manavgat'ta etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaz bürüdü
Manavgat'ta etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaz bürüdü
Manavgat'ta etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaz bürüdü

Manavgat, Antalya, oyunlar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manavgat'ta etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaz bürüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat'ta etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaz bürüdü - Son Dakika
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