Manavgat'ta etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaz bürüdü - Son Dakika

Manavgat'ta etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaz bürüdü

Çocuklar, yağan dolu ile 'top' yapıp oynadı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Kar görüntüsü veren dolu yağışı, çocukların eğlencesine dönüştü. Çocuklar, oyun parklarında dolulardan top yapıp kar gibi oynadı.

Manavgat'ta dün geceden beri etkili olan yağmur ve dolu yağışı günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken birçok cadde, sokak ve ev sular altında kaldı. Dolu yağışı, Manavgat'ı beyaz bir örtüyle kapladı. Bazı oyun parklarında ise çocuklar, doluyla 'top' yapıp gönüllerince eğlendi.