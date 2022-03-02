MANAVGAT'TA EV YANGININDA 1 KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika
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MANAVGAT'TA EV YANGININDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

02.03.2022 14:53

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev yangınında Ayşe Kökçü (70) hayatını kaybetti, eşi Mustafa Kökçü hafif yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev yangınında Ayşe Kökçü (70) hayatını kaybetti, eşi Mustafa Kökçü hafif yaralandı.

Taşağıl mahallesinde saat 02.00 sıralarında Orman İşletme Müdürlüğünden emekli Mustafa Kökçü'ye ait evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma sevk edildi. Sobadan çıktığı değerlendirilen yangında evin, izolasyon malzemesinden yapılmış üst katı kül oldu. Yangında evde bulunan Ayşe Kökçü hayatını kaybederken, eşi Mustafa Kökçü hafif yaralandı.

'EŞİ DIŞARI ÇIKARMIŞTI'

Yangına ilk müdahale edenlerden Kökçü çiftinin komşu su Ruhi Şaşmaz, "Kızları aşağıda, kendileri üst katta kalıyorlardı. Mustafa Kökçü yatmış, ateşi fark etmiş. Eşini uyandırmış, evden balkon kısmına dışarı çıkmış. Su tutmak için hortumu almaya çalışmış ve kızını uyandırmak istemiş. Ayşe Kökçü de içeri girmiş. Muhtemelen eşya almak istedi. Alevler büyüyünce dışarı çıkamadı. Hepimiz geldik ama müdahale yapamadık. O şekilde can verdi" diye konuştu.

'YAKINLARINA SÖYLEYEMEDİK'

Yangın çıktıktan yaklaşık 10-15 dakika sonra olay yerine geldiğini anlatan Hüseyin Şaşmaz ise eve girmeye çalıştığını, alev nedeniyle çekindiğini anlattı. Şaşmaz, "İtfaiye yangını söndürdü. Sonra arayışa girildi. Rahmetli Ayşe Teyze içerideydi, yakınlarına söyleyemedik. Söylemesi güç oldu" dedi.

Yangında hayatını kaybeden Ayşe Kökçü'nün cenazesi, olay yeri incelemesi sonrası ölüm nedeninin belirlenmesi ve DNA testi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

MANAVGAT'TA EV YANGININDA 1 KİŞİ ÖLDÜ
MANAVGAT'TA EV YANGININDA 1 KİŞİ ÖLDÜ
MANAVGAT'TA EV YANGININDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANAVGAT'TA EV YANGININDA 1 KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MANAVGAT'TA EV YANGININDA 1 KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika
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