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Manavgat'ta evi yanan kadından acı feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım? - Son Dakika

Manavgat'ta evi yanan kadından acı feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım?

29.07.2021 09:19

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan ve saatlerdir devam eden yangın sonunda kontrol altına alındı. Kalemler Mahallesi'nde yanan evini görmeye gelen bir kadın evinin durumu karşısında gözyaşlarına engel olamadı. Talihsiz kadın gözyaşları içinde, "Böyle acı mı olur Allah'ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı" diye isyan etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler Kalemler Mahallesi'ni küle çevirdi.

"BÖYLE ACI MI OLUR ALLAH'IM?"

Kontrol altına alınan yangında, yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadın gözyaşları içinde, "Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah'ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı" dedi.

Manavgat'ta evi yanan kadından yürek burkan feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım?

HAYVANLARI DA YANDI

Adı öğrenilemeyen kadın ve bir akrabası hayvanlarını bile kurtaramadıklarını, bir ağaçta bağlı durumda olan köpek ve inekle ahırda bulunan keçilerinin de yandığını gazetecilere gösterdi.

Manavgat'ta evi yanan kadından yürek burkan feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım?

KALEMLER MAHALLESİ'NDE ÇOK SAYIDA EV KÜL OLDU

Kalemler Mahallesi'nde birçok ev yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, birçok evin tarihi taş ev olduğu görüldü.

Manavgat'ta evi yanan kadından acı feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım?
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Manavgat, Antalya, Yangın, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manavgat'ta evi yanan kadından acı feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım? - Son Dakika


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