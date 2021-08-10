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Manavgat'ta evi yanan Mehmet Ali amca yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika

Manavgat'ta evi yanan Mehmet Ali amca yaşadıklarını anlattı Açıklaması

10.08.2021 13:27
Manavgat'ta evi yanan Mehmet Ali amca yaşadıklarını anlattı Açıklaması, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen 67 yaşındaki Mehmet Ali Emir, kendilerine destek olan devlet kurumlarına teşekkür etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen 67 yaşındaki Mehmet Ali Emir, kendilerine destek olan devlet kurumlarına teşekkür etti.

Kırsal Belenobası Mahallesi'nde yaşayan Emir, AA muhabirine, komşularının uyarısıyla orman yangınını öğrendiğini, aceleyle köyün yüksek kesimine çıkarak kendilerini kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

Sabaha karşı geri geldiklerinde evin yandığını ve alevlerin bitişikteki eve sıçradığını gördüklerini anlatan Emir, "Hayvanları dışarıya bırakmıştık ama ev tamamen tutuşmuş ve kullanılamaz hale gelmişti. Alevler hep yollarımızı kesti. Zor ulaştık buraya ama geç kaldık. Ev gözümün önünde 5 dakikada tamamen yandı. Nasıl olduğunu anlamadan yangın vurdu geçti." diye konuştu.

Emir, söndürme çalışmalarının ardından içeriye girdiğinde her şeyin kül olduğunu gördüğünü belirterek, "Kur'an-ı Kerim vardı, onu çok aradım. Pencerenin üzerinde yüksekteydi. Orada göremedim, her şey kül olmuş yerdeydi. Daha sonra buraya yardım için gelenler vardı. 'İçeriye girin ve görün.' dedim. Onlar içeriye girdiler ve küllerin arasında bir Kur'an-ı Kerim bulduklarını söylediler. Gösterdiler, Kur-an-ı Kerim yanmamış." ifadelerini kullandı.

"İhtiyacımızdan fazlasını almadık"

Evi yandığı için kız kardeşinin yanında kalmaya başlayan Emir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devlet çok yardımcı oldu, asla bizi yalnız bırakmadı. Desteğin biri bitmeden diğeri geldi. Eve baktılar ve hasar kaydı yazdılar. Yiyecek, içecek, destek hiç bitmiyor. Bize her şeyi yağdırdılar. Günlük ihtiyacımızı veyahut yarınki ihtiyacımızı aldık, fazlasını almadık, öbür komşuya da gitsin dedik, herkese fazlasıyla gitti."

"Devlet tüm imkanlarıyla burada, buna şahit olduk"

Mehmet Ali Emir'i ziyaret eden Ala Hayat Minik Masumlar Derneği Başkanı Ayşegül Aksu da yangının çıktığı ilk günden itibaren ailelere yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaları devletin yetkilileriyle kol kola sürdürdüklerini anlatan Aksu, "Çalışmalarımızı sürdürürken Mehmet Ali amcamızın evine geldik. İçeride bir şeye dokunmadığımızı anlatmak için çekim yapan bir arkadaşımız, yerde bir şey gördü ve elimize aldık. Her şeyin yandığı bir odada küllerin arasında Kur'an-ı Kerim gördük. Bu duruma çok duygulandık. Amcamız, bize her gün Kur'an okuduğundan bahsetmişti. Evin tamamı yanmış ama o Kur'an-ı Kerim'in tek ayeti bile yanmamış." şeklinde konuştu.

Aksu, "Devlet tüm imkanlarıyla burada, buna şahit olduk." dedi.

Ali Emir, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manavgat'ta evi yanan Mehmet Ali amca yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika


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