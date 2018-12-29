Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Feci Kaza Ucuz Atlatıldı: 1 Yaralı

Manavgat'ta Feci Kaza Ucuz Atlatıldı: 1 Yaralı

52 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde otomobilin yol kenarındaki elektrik panosuna ardından da park halindeki araçlara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Manavgat'ta Feci Kaza Ucuz Atlatıldı: 1 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde otomobilin yol kenarındaki elektrik panosuna ardından da park halindeki araçlara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bayır Mezarlığı istikametinden gelip Toros İlkokulu istikametine gitmekte olan Ferdi Y.'nin kullandığı 07 EDS 98 plakalı otomobilin, Şelale Mahallesi Mehmet Akif Caddesi 3571 sokak girişinde bulunan elektrik panosuna çarparak parçaladıktan sonra park halindeki 07 ZZ 779 plakalı otomobile çarpması sonucunda meydana geldi.

Parçalanan pano ve etrafa saçılan bordür taşları yol kenarında park halindeki 07 LG 649 plakalı otomobilin yanı sıra iş yerine zarar verirken kaza yapan ve hurdaya dönen otomobil yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Kazanın ardından olay yerine trafik ekibi, 112 sağlık ekibi ve Antalya Büyükşehir belediyesine ait kurtarıcı sevk edilirken, otomobilde bulunan ve araç sürücüsü Ferdi Y.'nin annesi olduğu belirtilen G.Y. isimli kadın yaralandı. Ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan G.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:54 Kaynak: İHA

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