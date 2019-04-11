Manavgat
'ta filmleri aratmayan kovalamaca...2 trafik polisi yaralandı
İçinde 4 kişinin bulunduğu araç, yolu kesen polis aracına çarparak durabildi
Olayda 2 polis memuru hafif yaralanırken 3 kişi gözaltına alındı
ANTALYA - Antalya
'nın Manavgat ilçesinde polisle bir vatandaşı silahla darp ettikleri belirlenen 4 kişinin bulunduğu araç arasında filmleri bile aratmayan müthiş bir kovalamaca yaşandı. Polis
ile şüpheliler arasında yaklaşık 30 dakika süren kovalamaca, kaçan aracın yolunu kesen trafik aracına çarpmasıyla son buldu. Çarpma sırasında kendilerini yere atan 2 trafik polisi hafif yaralanırken, araçta bulunan 3 kişi yakalandı 1 kişi ise kaçarak izini kaybettirdi.
Olay dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat Şelale Mahallesinde ikamet etmekte olan Emre Yılmaz
isimli gencin, darp edilerek araçtan atılmasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, darp edilen şahsın verdiği bilgi ve MOBESE kameralarından olaya karışan 07 AEV 461 aracın kiralık araç olduğunu ve araçta GPRS cihazı bulunduğunu belirleyerek aracı takibe aldı ve ilçedeki tüm emniyet birimleri aracı yakalamak için seferber edildi. Sürekli yer değiştiren ve polisin 'dur' ihtarına uymayan araç uzun bir kovalamaca ve takibin ardından Çakalderesi mevkiinde yolu kesen trafik ekip otosuna çarparak durdu.
Trafik ekibinde bulunan Fırat
Gürel ve Ali Sucu isimli polis memurları, kendilerini yere atarken yaralanmalarına rağmen şahıslardan birisini yakaladı. Kaçan 3 kişiden 2'si de olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Aracı kullandığı tahmin edilen şüpheli ise karanlıkta izini kaybettirdi.
Olayın ardından yaralanan polis memurları hastaneye giderek tedavi görürken, yakalanan 3 kişi asayiş ekiplerince Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay yeri inceleme ekibince olaya karışan araçta yapılan incelemelerde bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu içmek için kullanılan aparat, silah, sustalı bıçak ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Araç
Manavgat Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.