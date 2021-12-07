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Manavgat'ta fırtına iş yerinin çatısını caddeye uçurdu - Son Dakika

Manavgat'ta fırtına iş yerinin çatısını caddeye uçurdu

07.12.2021 14:15

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, Manavgat Caddesinde bulunan deri mağazasının çatısını uçurdu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, Manavgat Caddesinde bulunan deri mağazasının çatısını uçurdu. Çatı, yoğun araç trafiğinin yaşandığı Side'den Manavgat'a gelen yola düşerken, trafik ışıklarının kırmızı yanması olası bir facia yaşanmasını önledi. Çatının fırtınanın etkisiyle yerinden sökülüp caddeye uçması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şiddetli fırtına ve yağmur Manavgat ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli fırtına, Manavgat Side yolu Manavgat Caddesi üzerinde bulunan deri mağazasının çatısının yola uçmasına neden olurken, araçlar çatının üzerlerine düşmesinden saniyelerle kurtuldu.

Dev çatı, fırtınayla birlikte birkaç kez bulunduğu yerden havalandıktan sonra yola düşerken Side istikametinden Manavgat istikametine giden araçlar, kırmızı ışık yanması sayesinde çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular. Büyük bir gürültüyle düşen çatı, Manavgat Caddesinde Side istikametinden Manavgat istikametine olan yolun uzun süre trafiğe kapanmasına neden olurken, trafik ekipleri yolda önlem aldı. Yol, çatının kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

"NEYE UĞRADIĞIMIZI ANLAYAMADIK"

Olay sırasında mağazanın içerisinde olduklarını belirten mağaza sahibi "Her şey bir anda oldu. Fırtına şiddetli bir şekilde esti ve gürültüyle birlikte dışarı çıktık. Çatıyı aşağıda gördük. Allah'tan çatı düşerken araç ve insan yoktu" diye konuştu.

(Arif Kaplan/ İHA)

Manavgat'ta fırtına iş yerinin çatısını caddeye uçurdu
Manavgat'ta fırtına iş yerinin çatısını caddeye uçurdu
Manavgat'ta fırtına iş yerinin çatısını caddeye uçurdu
Manavgat'ta fırtına iş yerinin çatısını caddeye uçurdu
Manavgat'ta fırtına iş yerinin çatısını caddeye uçurdu
Manavgat'ta fırtına iş yerinin çatısını caddeye uçurdu
Manavgat'ta fırtına iş yerinin çatısını caddeye uçurdu
Manavgat'ta fırtına iş yerinin çatısını caddeye uçurdu

Manavgat, Antalya, Tragger, Fırtına, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manavgat'ta fırtına iş yerinin çatısını caddeye uçurdu - Son Dakika


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