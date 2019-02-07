Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Fuhuş Operasyonu

Manavgat'ta Fuhuş Operasyonu

15 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Manavgat'ta Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Özbekistan uyruklu G.E, A.V. ve M. G.'nin, Özbekistan uyruklu kadınları ülkelerinden sahte vaatlerle getirildikleri Türkiye'de fuhuş yapmaya zorladıkları tespit edildi. Şüphelilerin, mağdurları kendilerine borçlandırarak fuhuşa zorladıkları da saptandı.

Kadınların yine Özbekistan uyruklu F.A. isimli kadının yanına yerleştirildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Ilıca Mahallesi Kumköy civarında ve Manavgat merkezde tespit edilen 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda M.G, A.V. ile Özbekistan uyruklu G. E. ve F. A. gözaltına alındı. 3 mağdur kadın koruma altına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.V. ve G.E. "insan ticareti" suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler M.G. ve F. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Tutuklanan A.V.'nin Manavgat merkezdeki berber işletmesinde fuhuş için özel oda yaptırdığı iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:54 Kaynak: AA

Antalya, Özbekistan, Manavgat, 3. Sayfa
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