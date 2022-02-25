MANAVGAT'TA FUHUŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI - Son Dakika
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MANAVGAT'TA FUHUŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

25.02.2022 16:17
MANAVGAT'TA FUHUŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında otomatik tüfek, 9 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, av tüfeği ele geçirilirken, yabancı uyruklu 20 kadın kurtarıldı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin çok sayıda yabancı uyruklu kadını ilçeye getirerek fuhuş yaptırdıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, geçen salı günü 19 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda 20 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken, 20 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada otomatik tüfek, 9 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, av tüfeği ele geçirilirken, çok sayıda suç unsuru materyale el konuldu.

Emniyette ifadeleri 3 gün süren 5'i kadın 20 şüpheli, 'fuhuşa teşvik', 'fuhuşa aracılık ve yer temin etmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'cinsel saldırı', 'insan ticareti' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi.

MANAVGAT'TA FUHUŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI
MANAVGAT'TA FUHUŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

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Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Hisarcık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANAVGAT'TA FUHUŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI - Son Dakika


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