Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta futsal heyecanı başladı
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Manavgat'ta futsal heyecanı başladı

1 saat önce

Manavgat Belediyesi'nin 11-24 Ekim tarihleri arasında düzenlediği "Manavgat Belediyesi Futsal Turnuvası" kıran kırana geçen mücadelelerle başladı.

Manavgat'ta futsal heyecanı başladı, System.String[]

Manavgat Belediyesi'nin 11-24 Ekim tarihleri arasında düzenlediği "Manavgat Belediyesi Futsal Turnuvası" kıran kırana geçen mücadelelerle başladı.


Manavgat Belediyesi, Manavgat halkına sporu sevdirmek ve amatör sporculara destek vermek amacıyla 11-24 Ekim tarihleri arasında düzenlediği Manavgat Belediyesi Futsal Turnuvası kıran kırana geçen mücadelelerle başladı. "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" tezahüratları ile başlayan müsabakayı izlemeye çok sayıda Manavgatlı sporsever katıldı. Turnuvanın ilk golünü Ferhat Arslan atarken, 4 müsabakada toplam 46 gol atıldı. Bu yıl ilki gerçekleştirilen turnuvada 16 takım 4'lü gruplar halinde Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda mücadele ediyor. 24 Ekim tarihine kadar her günü saat 19.00'da başlayan mücadeleleri tüm sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. İlk gün yapılan maçların sonuçları ise şu şekilde; İstanbulspor 11 - MD Sport 8, 07 Gençlik Mücadele 11 - Manavgat BLD Çolaklı Yurdu 3, Manavgat Catering 4 - Motor Dünyası 6, Casper 2 - Manavgat BLD Engelli Hizmetleri 1. - ANTALYA

Manavgat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:14 Kaynak: İHA
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