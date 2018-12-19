Manavgat'ta Genç Turizmci Evinde Ölü Bulundu

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Genç Adam, Eski Nişanlısına "Sonun Diğer Kadınlar Gibi Olacak" Deyip Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

Evde Yaptığı Sahte İçki, Talihsiz Vatandaşın Sonu Oldu

Tecavüz ve Cinayetten Hapis Yatan Cani, Cezaevinden Çıkar Çıkmaz Kız Çocuğuna İstismarda Bulundu

İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı