Manavgat'ta Genç Turizmci Evinde Ölü Bulundu
3 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hediyelik eşya mağazası işletmeciliği yapan genç adam evinde ölü bulundu.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde hediyelik eşya mağazası işletmeciliği yapan genç adam evinde ölü bulundu. Çınar
'ın birkaç gün önce kalp ağrısı sebebiyle hastaneye gittiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre Sorgun Mahallesi
'ndeki evinde eşi ve çocuğuyla birlikte yaşayan Murat Çınar'ı (32) sabah kaldırmak için yanına gelen eşi, hareketsiz olduğunu görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi Murat Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Çınar'ın ölüm haberini alan yakınları ve arkadaşları evine akın ederken, Çınar'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Birkaç gün önce kalp ağrısı şikayetiyle doktora gitti
Evli ve 1 çocuk babası olan Murat Çınar'ın arkadaşları, genç adamın birkaç gün önce kalbinde ağrı hissettiği için doktora gittiğini ve yapılan kontrollerinde önemli bir sağlık probleminin çıkmadığını söyledi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:52 Kaynak: İHA
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