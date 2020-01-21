Manavgat'ta hastanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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Manavgat'ta hastanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü
6 saat önce
Manavgat ilçesinde özel bir hastanenin bilgi işlem odasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:46 Kaynak: AA
Manavgat ilçesinde özel bir hastanenin bilgi işlem odasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Side Mahallesi'ndeki hastanenin bilgi işlem odasında klima kablolarının tutuşması sonucu yangın çıktı.
Hastane personelinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastanede yatarak tedavi gören bazı hastalar dumandan etkilenmeyen diğer katlara taşındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, bilgi işlem odasında hasara neden oldu.
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