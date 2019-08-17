Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta hem darp hem de gasp eden şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Manavgat'ta hem darp hem de gasp eden şahıs yakalandı

1 saat önce

Antalya'da Manavgat ilçesinde bir kişiyi kesici alet ve tüfekle darp edip, parasını ve cep telefonunu çalan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat'ta hem darp hem de gasp eden şahıs yakalandı, System.String[]
Antalya'da Manavgat ilçesinde bir kişiyi kesici alet ve tüfekle darp edip, parasını ve cep telefonunu çalan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Örnek Mahallesi Kumyolu mevisinde meydana gelen "yağma-kasten yaralama" olayı ile ilgili müşteki İ.K.'yı kesici alet ve tüfek ile darp ederek yaraladığı, 180 TL parasını ve cep telefonunu zorla gasp ettiği iddia edilen şüpheli D.K. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli D.K. Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA
Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kına gecesinde tüfekle vurulan 7 kişi hastanelik oldu
44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş Kadın girişimci "yapamazsın" diyenlere inat çiftlik kurdu Bodrum'da konser veren İrem Derici'nin pantolonu yırtıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 17:42:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta hem darp hem de gasp eden şahıs yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]