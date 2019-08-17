Manavgat'ta hem darp hem de gasp eden şahıs yakalandı
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Antalya'da Manavgat ilçesinde bir kişiyi kesici alet ve tüfekle darp edip, parasını ve cep telefonunu çalan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:01 Kaynak: İHA
'da Manavgat
ilçesinde bir kişiyi kesici alet ve tüfekle darp edip, parasını ve cep telefonunu çalan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince yapılan çalışmalarda, Örnek Mahallesi Kumyolu mevisinde meydana gelen "yağma-kasten yaralama" olayı ile ilgili müşteki İ.K.'yı kesici alet ve tüfek ile darp ederek yaraladığı, 180 TL parasını ve cep telefonunu zorla gasp ettiği iddia edilen şüpheli D.K. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli D.K. Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA
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