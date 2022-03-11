Manavgat'ta Huzur Akdeniz Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

Manavgat'ta Huzur Akdeniz Uygulaması

11.03.2022 12:16
Manavgat'ta Huzur Akdeniz Uygulaması

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Huzur Akdeniz Uygulaması kapsamında park-bahçe–meydanlar, ilçenin giriş noktalarında ve ana arterlerde ve umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Huzur Akdeniz Uygulaması kapsamında park-bahçe–meydanlar, ilçenin giriş noktalarında ve ana arterlerde ve umuma açık yerlerde denetimler yapıldı. 13 park ve bahçe 25 umuma açık istirahat ve eğlence yerinde yapılan uygulamalarda toplam 145 şahıs sorgulanırken herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı, 1 araç sürücüsüne 427 TL idari işlem uygulandığı bildirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü tarafından 6 ekip 32 personel katılımı ile gerçekleştirilen Huzur Akdeniz Uygulaması kapsamında park-bahçe–meydanlarda, ilçenin giriş noktalarında ve ana arterlerinde ve umuma açık 13 park ve bahçe 25 umuma açık istirahat ve eğlence yerinde yapılan uygulamalarda toplam 145 şahıs sorgulanırken, herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı, 1 araç sürücüsüne 427 TL idari işlem uygulandığı bildirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin kolluk kuvvetlerince ele geçirilmesi, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamaları amacıyla uygulamanın gerçekleştirildiği, uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - ANTALYA

Manavgat'ta Huzur Akdeniz Uygulaması
Manavgat'ta Huzur Akdeniz Uygulaması
Manavgat'ta Huzur Akdeniz Uygulaması
Manavgat'ta Huzur Akdeniz Uygulaması

YORUMLAR
500
Dolu yağışı sahildeki ilçeyi beyaza bürüdü Dolu yağışı sahildeki ilçeyi beyaza bürüdü Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Manavgat, Akdeniz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Huzur Akdeniz Uygulaması - Son Dakika


Son Dakika
12:02 YouTube'da içerik üreten fenomen Tolunay Ören, ilk kazancını açıkladı
11:57 Galatasaray, İspanya'da mahsur kalınca derbinin ertelenmesini talep etti!
11:57 Uzmanlar uyardı! Bu gece ile Pazar arası İstanbul'da Sibirya soğukları hissedilecek
11:22 Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17'si kalkış yaptı
11:31 Putin'den yeni hamle! Rusya'dan çekilen şirketlerin mallarına el koymaya hazırlanıyor
11:27 Galatasaray olumsuz hava koşulları nedeniyle İspanya'da mahsur kaldı!
11:04 Motosiklet tamircisi iş yerinde saldırıya uğradı! O anlar saniye saniye kamerada
11:08 Kanada Başbakanı açıkladı! "Mümkün olan en fazla sayıda" Ukraynalıyı kabul edecekler
11:16 Kırım Tatar Türkleri aynı kaderi ikinci kez yaşıyor!
11:23 Almanya'da Belarus ve Rusların hastanedeki işlemlerinin ertelenmesi istendi, hasta olarak kabul edilmiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 12:23:24. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Huzur Akdeniz Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement