Manavgat'ta Huzur Akdeniz Uygulaması - Son Dakika

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Huzur Akdeniz Uygulaması kapsamında park-bahçe–meydanlar, ilçenin giriş noktalarında ve ana arterlerde ve umuma açık yerlerde denetimler yapıldı. 13 park ve bahçe 25 umuma açık istirahat ve eğlence yerinde yapılan uygulamalarda toplam 145 şahıs sorgulanırken herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı, 1 araç sürücüsüne 427 TL idari işlem uygulandığı bildirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü tarafından 6 ekip 32 personel katılımı ile gerçekleştirilen Huzur Akdeniz Uygulaması kapsamında park-bahçe–meydanlarda, ilçenin giriş noktalarında ve ana arterlerinde ve umuma açık 13 park ve bahçe 25 umuma açık istirahat ve eğlence yerinde yapılan uygulamalarda toplam 145 şahıs sorgulanırken, herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı, 1 araç sürücüsüne 427 TL idari işlem uygulandığı bildirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin kolluk kuvvetlerince ele geçirilmesi, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamaları amacıyla uygulamanın gerçekleştirildiği, uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - ANTALYA