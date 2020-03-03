Manavgat'ta İdlib şehitleri anıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta İdlib şehitleri anıldı

7 saat önce

Manavgat Belediyesi'nin Mart ayı Meclis Toplantısı'nda İdlib'te şehit olan askerlerlerz anıldı.

Manavgat'ta İdlib şehitleri anıldı, System.String[]

Manavgat Belediyesi'nin Mart ayı Meclis Toplantısı'nda İdlib'te şehit olan askerlerlerz anıldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tüm meclis üyelerini İdlib şehitlerini anmak amacıyla 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okumaya davet etti.


Manavgat Belediyesi'de 2020 yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı'nda İdlib'te şehit olan askerler anıldı. Meclis Toplantısı'nda açılış konuşması yapan Başkan Şükrü Sözen, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, sabır, yaralı askerlere ise acil şifalar diledi. Sözen, "Acımız yasımız çok büyük. Ülke olarak hepimizi derinden yaralayan şehit haberleri alıyoruz. Şubat ayı içerisinde Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hava saldırıları sonucunda 27 Şubat gecesi 36 askerimiz, daha öncesinde 11 askerimiz, dün akşam da İzmirli 1 şehidimiz olmak üzere toplam 48 vatan evladımızı şehit verdik. Bu saldırılarda pek çok askerimiz de yaralandı. Bu acıları şehit ailelerimizle birlikte en derinden hissettik ve yaşadık. Şehit olan askerlerimizden Antalya Finike'mizden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz evladımızı da son yolculuğuna dualarla uğurladık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve baş sağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Bu kadar çok şehit verilirken tüm Türkiye genelinde ulusal yas İlan edilmesini gönlümüz dilerdi. Ancak, zaten Türk halkı olarak, kurumlar olarak herkes duyarlılığını gösterdi. Misak-ı Milli sınırlarımızı ve halkımızın güvenliğini korumak adına, her türlü iç ve dış tehdide karşı mücadele etmek, sınırlarımızda terör örgütünün yuvalanmasına karşı çıkılması Türk Milletinin hakkıdır. Ama bu haberler bizleri artık gerçekten çok derinden yaralamaktadır. Şehit haberlerinin son bulmasını istiyoruz. Bu hassas günlerde Türk halkı olarak kenetlenme, birlik olma zamanıdır diye düşünüyorum. Sizlerin de böyle düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Bu meclisimizde sizleri tüm şehitlerimizi anmak amacıyla 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı hep birlikte okumaya davet ediyorum" diye konuştu.


Meclis toplantısında Ak Parti ve MHP grup başkanları da şehitlere Allah'tan rahmet dileklerini iletti. Türk bayraklarının asıldığı meclis toplantı salonunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan meclis üyeleri ardından hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. - ANTALYA

Manavgat, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:29 Kaynak: İHA
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